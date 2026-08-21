MAP Technical Forecasting מחיר היום

מחיר MAP Technical Forecasting (MAPTF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAPTF ל USD הוא $ 0 לכל MAPTF.

MAP Technical Forecasting כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,706, עם היצע במחזור של 1.00B MAPTF. ב‑24 השעות האחרונות, MAPTF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAPTF נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +22.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MAP Technical Forecasting (MAPTF) מידע שוק

שווי שוק $ 77.71K$ 77.71K $ 77.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.71K$ 77.71K $ 77.71K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MAP Technical Forecasting הוא $ 77.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAPTF הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.71K.