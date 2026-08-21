Cysic מחיר היום

מחיר Cysic (CYS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.5494, עם שינוי של 0.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYS ל ILS הוא ₪ 0.5494 לכל CYS.

Cysic כרגע מדורג במקום #286 לפי שווי שוק של ₪ 88.34M, עם היצע במחזור של 160.80M CYS. ב‑24 השעות האחרונות, CYS סחר בין ₪ 0.5326 (נמוך) ל ₪ 0.6286 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.27740135759981364, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.3738923788963466285.

ביצועים לטווח קצר, CYS נע ב -1.40% בשעה האחרונה ו -51.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 421.31K.

Cysic (CYS) מידע שוק

דירוג No.286 שווי שוק ₪ 88.34M₪ 88.34M ₪ 88.34M נפח (24 שעות) ₪ 421.31K₪ 421.31K ₪ 421.31K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 549.40M₪ 549.40M ₪ 549.40M אספקת מחזור 160.80M 160.80M 160.80M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 16.08% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Cysic הוא ₪ 88.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 421.31K. ההיצע במחזור של CYS הוא 160.80M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 549.40M.