NUTX Chain סֵמֶל

NUTX Chain מְחִיר(NUTX)

1 NUTX ל USDמחיר חי:

$0.000000014443
-2.78%1D
USD
NUTX Chain (NUTX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:32:59 (UTC+8)

NUTX Chain (NUTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000014326
24 שעות נמוך
$ 0.000000015018
גבוה 24 שעות

$ 0.000000014326
$ 0.000000015018
--
--
-0.08%

-2.78%

+1.07%

+1.07%

NUTX Chain (NUTX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000014443. במהלך 24 השעות האחרונות, NUTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000014326 לבין שיא של $ 0.000000015018, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUTX השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -2.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NUTX Chain (NUTX) מידע שוק

--
$ 117.36K
$ 14.44M
--
1,000,000,000,000,000
SOL

שווי השוק הנוכחי של NUTX Chain הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 117.36K. ההיצע במחזור של NUTX הוא --, עם היצע כולל של 1000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.44M.

NUTX Chain (NUTX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NUTX Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000000413-2.78%
30 ימים$ -0.000000006655-31.55%
60 ימים$ -0.000000020557-58.74%
90 ימים$ -0.000000020557-58.74%
NUTX Chain שינוי מחיר היום

היום,NUTX רשם שינוי של $ -0.000000000413 (-2.78%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NUTX Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000006655 (-31.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NUTX Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NUTX ראה שינוי של $ -0.000000020557 (-58.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NUTX Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000020557 (-58.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NUTX Chain (NUTX)?

בדוק את NUTX Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNUTX Chain (NUTX)

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

NUTX Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NUTX Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNUTX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NUTX Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNUTX Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NUTX Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NUTX Chain (NUTX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NUTX Chain (NUTX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NUTX Chain.

בדוק את NUTX Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

NUTX Chain (NUTX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NUTX Chain (NUTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NUTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NUTX Chain (NUTX)

מחפש איך לקנותNUTX Chain? התהליך פשוט וללא בעיות!

NUTX למטבעות מקומיים

NUTX Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NUTX Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNUTX Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NUTX Chain

כמה שווה NUTX Chain (NUTX) היום?
החי NUTXהמחיר ב USD הוא 0.000000014443 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NUTX ל USD?
המחיר הנוכחי של NUTX ל USD הוא $ 0.000000014443. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NUTX Chain?
שווי השוק של NUTX הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NUTX?
ההיצע במחזור של NUTX הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NUTX?
‏‏NUTX השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NUTX?
NUTX ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של NUTX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NUTX הוא $ 117.36K USD.
האם NUTX יעלה השנה?
NUTX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NUTX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:32:59 (UTC+8)

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC

הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

August 24, 2025

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025
כתב ויתור

