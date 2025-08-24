NUTX Chain (NUTX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000014443. במהלך 24 השעות האחרונות, NUTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000014326 לבין שיא של $ 0.000000015018, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUTX השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -2.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NUTX Chain (NUTX) מידע שוק
$ 117.36K
$ 117.36K
$ 14.44M
$ 14.44M
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
SOL
שווי השוק הנוכחי של NUTX Chain הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 117.36K. ההיצע במחזור של NUTX הוא --, עם היצע כולל של 1000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.44M.
NUTX Chain (NUTX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NUTX Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000000413
-2.78%
30 ימים
$ -0.000000006655
-31.55%
60 ימים
$ -0.000000020557
-58.74%
90 ימים
$ -0.000000020557
-58.74%
NUTX Chain שינוי מחיר היום
היום,NUTX רשם שינוי של $ -0.000000000413 (-2.78%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NUTX Chain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000006655 (-31.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NUTX Chain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NUTX ראה שינוי של $ -0.000000020557 (-58.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NUTX Chain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000020557 (-58.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.
NUTX Chainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה NUTX Chain (NUTX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NUTX Chain (NUTX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NUTX Chain.
הבנת הטוקנומיקה של NUTX Chain (NUTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NUTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות NUTX Chain (NUTX)
