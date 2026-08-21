Little John מחיר היום

מחיר Little John (JOHN) בזמן אמת היום הוא $ 0.01719516, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOHN ל USD הוא $ 0.01719516 לכל JOHN.

Little John כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,195,155, עם היצע במחזור של 1.00B JOHN. ב‑24 השעות האחרונות, JOHN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03086909, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JOHN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 167.50M.

Little John (JOHN) מידע שוק

שווי שוק $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M נפח (24 שעות) $ 167.50M$ 167.50M $ 167.50M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Little John הוא $ 17.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 167.50M. ההיצע במחזור של JOHN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.20M.