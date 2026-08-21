KOALA AI מחיר היום

מחיר KOALA AI (KOKO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 21.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KOKO ל USD הוא $ 0 לכל KOKO.

KOALA AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 189,241, עם היצע במחזור של 9.96T KOKO. ב‑24 השעות האחרונות, KOKO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KOKO נע ב -0.89% בשעה האחרונה ו +87.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KOALA AI (KOKO) מידע שוק

שווי שוק $ 189.24K$ 189.24K $ 189.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 189.24K$ 189.24K $ 189.24K אספקת מחזור 9.96T 9.96T 9.96T אספקה כוללת 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0

שווי השוק הנוכחי של KOALA AI הוא $ 189.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOKO הוא 9.96T, עם היצע כולל של 9955598183529.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 189.24K.