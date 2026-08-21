Kalijo מחיר היום

מחיר Kalijo (SEED) בזמן אמת היום הוא $ 0.01992077, עם שינוי של 7.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEED ל USD הוא $ 0.01992077 לכל SEED.

Kalijo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,825, עם היצע במחזור של 1.85M SEED. ב‑24 השעות האחרונות, SEED סחר בין $ 0.01841786 (נמוך) ל $ 0.02007687 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.45, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01688361.

ביצועים לטווח קצר, SEED נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.69.

Kalijo (SEED) מידע שוק

שווי שוק $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K נפח (24 שעות) $ 8.69$ 8.69 $ 8.69 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 120.37K$ 120.37K $ 120.37K אספקת מחזור 1.85M 1.85M 1.85M אספקה כוללת 6,048,043.0 6,048,043.0 6,048,043.0

שווי השוק הנוכחי של Kalijo הוא $ 36.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.69. ההיצע במחזור של SEED הוא 1.85M, עם היצע כולל של 6048043.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.37K.