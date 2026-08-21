IXFI מחיר היום

מחיר IXFI (IXFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IXFI ל USD הוא $ 0 לכל IXFI.

IXFI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,392.72, עם היצע במחזור של 326.51M IXFI. ב‑24 השעות האחרונות, IXFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01352457, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IXFI נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -0.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IXFI (IXFI) מידע שוק

שווי שוק $ 19.39K$ 19.39K $ 19.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 290.15K$ 290.15K $ 290.15K אספקת מחזור 326.51M 326.51M 326.51M אספקה כוללת 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0

שווי השוק הנוכחי של IXFI הוא $ 19.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IXFI הוא 326.51M, עם היצע כולל של 4885100000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 290.15K.