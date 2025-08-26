Hoodrat מחיר (HOODRAT)
-0.37%
+26.40%
+26.40%
Hoodrat (HOODRAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOODRAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOODRATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00141356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOODRAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Hoodrat הוא $ 38.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOODRAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.93K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Hoodratל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoodrat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoodrat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hoodratל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.37%
|30 ימים
|$ 0
|+13.15%
|60 ימים
|$ 0
|+7.13%
|90 ימים
|$ 0
|--
Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn’t just a bat; he’s the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie’s first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it’s gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie’s surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable “up to no good, but in a fun way” energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn’t need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what’s it thinking? Where’s it headed? Maybe Hoodrat’s just out for a midnight snack, or maybe it’s plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can’t help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable.
