Hoodrat סֵמֶל

Hoodrat מחיר (HOODRAT)

לא רשום

1 HOODRAT ל USDמחיר חי:

--
----
-0.30%1D
USD
Hoodrat (HOODRAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:38:02 (UTC+8)

Hoodrat (HOODRAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00141356
$ 0.00141356$ 0.00141356

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.37%

+26.40%

+26.40%

Hoodrat (HOODRAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOODRAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOODRATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00141356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOODRAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hoodrat (HOODRAT) מידע שוק

$ 38.93K
$ 38.93K$ 38.93K

--
----

$ 38.93K
$ 38.93K$ 38.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hoodrat הוא $ 38.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOODRAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.93K.

Hoodrat (HOODRAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hoodratל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoodrat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoodrat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hoodratל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.37%
30 ימים$ 0+13.15%
60 ימים$ 0+7.13%
90 ימים$ 0--

מה זהHoodrat (HOODRAT)

Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn’t just a bat; he’s the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie’s first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it’s gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie’s surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable “up to no good, but in a fun way” energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn’t need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what’s it thinking? Where’s it headed? Maybe Hoodrat’s just out for a midnight snack, or maybe it’s plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can’t help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable.

Hoodrat (HOODRAT) משאב

האתר הרשמי

Hoodratתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hoodrat (HOODRAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hoodrat (HOODRAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hoodrat.

בדוק את Hoodrat תחזית המחיר עכשיו‏!

HOODRAT למטבעות מקומיים

Hoodrat (HOODRAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hoodrat (HOODRAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOODRAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hoodrat (HOODRAT)

כמה שווה Hoodrat (HOODRAT) היום?
החי HOODRATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOODRAT ל USD?
המחיר הנוכחי של HOODRAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hoodrat?
שווי השוק של HOODRAT הוא $ 38.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOODRAT?
ההיצע במחזור של HOODRAT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOODRAT?
‏‏HOODRAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00141356 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOODRAT?
HOODRAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HOODRAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOODRAT הוא -- USD.
האם HOODRAT יעלה השנה?
HOODRAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOODRAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:38:02 (UTC+8)

