Folks Finance מחיר היום

מחיר Folks Finance (FOLKS) בזמן אמת היום הוא ₪ 1.8279, עם שינוי של 1.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOLKS ל ILS הוא ₪ 1.8279 לכל FOLKS.

Folks Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FOLKS. ב‑24 השעות האחרונות, FOLKS סחר בין ₪ 1.765 (נמוך) ל ₪ 1.8515 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FOLKS נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +0.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 110.04K.

Folks Finance (FOLKS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 110.04K₪ 110.04K ₪ 110.04K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 91.40M₪ 91.40M ₪ 91.40M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 50,000,000 50,000,000 50,000,000 אספקה כוללת 50,000,000 50,000,000 50,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ALGO

שווי השוק הנוכחי של Folks Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 110.04K. ההיצע במחזור של FOLKS הוא --, עם היצע כולל של 50000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 91.40M.