flork מחיר היום

מחיר flork (FLORK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLORK ל USD הוא $ 0 לכל FLORK.

flork כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 101,344, עם היצע במחזור של 1.00B FLORK. ב‑24 השעות האחרונות, FLORK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00184178, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLORK נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו +7.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.20K.

flork (FLORK) מידע שוק

שווי שוק $ 101.34K$ 101.34K $ 101.34K נפח (24 שעות) $ 2.20K$ 2.20K $ 2.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.34K$ 101.34K $ 101.34K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של flork הוא $ 101.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.20K. ההיצע במחזור של FLORK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.34K.