Fishwar מחיר היום

מחיר Fishwar (FISHW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FISHW ל USD הוא $ 0 לכל FISHW.

Fishwar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,174, עם היצע במחזור של 12.10B FISHW. ב‑24 השעות האחרונות, FISHW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00185884, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FISHW נע ב -0.78% בשעה האחרונה ו -3.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fishwar (FISHW) מידע שוק

שווי שוק $ 46.17K$ 46.17K $ 46.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 217.87K$ 217.87K $ 217.87K אספקת מחזור 12.10B 12.10B 12.10B אספקה כוללת 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0

שווי השוק הנוכחי של Fishwar הוא $ 46.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FISHW הוא 12.10B, עם היצע כולל של 57076697777.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 217.87K.