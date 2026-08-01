AIXDROP מחיר היום

מחיר AIXDROP (AIXDROP) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00018507, עם שינוי של 0.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIXDROP ל ILS הוא ₪ 0.00018507 לכל AIXDROP.

AIXDROP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AIXDROP. ב‑24 השעות האחרונות, AIXDROP סחר בין ₪ 0.00017847 (נמוך) ל ₪ 0.0001854 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AIXDROP נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +0.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 336.02K.

AIXDROP (AIXDROP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 336.02K₪ 336.02K ₪ 336.02K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.85M₪ 1.85M ₪ 1.85M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של AIXDROP הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 336.02K. ההיצע במחזור של AIXDROP הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.85M.