TENDIES מחיר היום

מחיר TENDIES (TENDIES) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01372, עם שינוי של 1.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TENDIES ל ILS הוא ₪ 0.01372 לכל TENDIES.

TENDIES כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TENDIES. ב‑24 השעות האחרונות, TENDIES סחר בין ₪ 0.01233 (נמוך) ל ₪ 0.01505 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TENDIES נע ב +3.46% בשעה האחרונה ו -28.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 62.66K.

TENDIES (TENDIES) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 62.66K₪ 62.66K ₪ 62.66K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 13.72M₪ 13.72M ₪ 13.72M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של TENDIES הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 62.66K. ההיצע במחזור של TENDIES הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 13.72M.