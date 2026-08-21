Sherwood Protocol מחיר היום

מחיר Sherwood Protocol (WOOD) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005752, עם שינוי של 9.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WOOD ל ILS הוא ₪ 0.005752 לכל WOOD.

Sherwood Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- WOOD. ב‑24 השעות האחרונות, WOOD סחר בין ₪ 0.00573 (נמוך) ל ₪ 0.006575 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WOOD נע ב -1.68% בשעה האחרונה ו -24.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.15K.

Sherwood Protocol (WOOD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 57.15K₪ 57.15K ₪ 57.15K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.75M₪ 5.75M ₪ 5.75M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של Sherwood Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.15K. ההיצע במחזור של WOOD הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.75M.