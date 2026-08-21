Jimothy The Raccoon מחיר היום

מחיר Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00744, עם שינוי של 4.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JIMOTHY ל ILS הוא ₪ 0.00744 לכל JIMOTHY.

Jimothy The Raccoon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JIMOTHY. ב‑24 השעות האחרונות, JIMOTHY סחר בין ₪ 0.00666 (נמוך) ל ₪ 0.00855 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JIMOTHY נע ב +2.54% בשעה האחרונה ו -8.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 130.88K.

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 130.88K₪ 130.88K ₪ 130.88K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 7.44M₪ 7.44M ₪ 7.44M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Jimothy The Raccoon הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 130.88K. ההיצע במחזור של JIMOTHY הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 7.44M.