StonkBroker מחיר היום

מחיר StonkBroker (STONKBROKER) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.015498, עם שינוי של 9.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STONKBROKER ל ILS הוא ₪ 0.015498 לכל STONKBROKER.

StonkBroker כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- STONKBROKER. ב‑24 השעות האחרונות, STONKBROKER סחר בין ₪ 0.012999 (נמוך) ל ₪ 0.022805 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, STONKBROKER נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו -44.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 122.56K.

StonkBroker (STONKBROKER) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 122.56K₪ 122.56K ₪ 122.56K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 42.15M₪ 42.15M ₪ 42.15M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,720,000,000 2,720,000,000 2,720,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של StonkBroker הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 122.56K. ההיצע במחזור של STONKBROKER הוא --, עם היצע כולל של 2720000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 42.15M.