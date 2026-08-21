EtherFi Liquid Reserve מחיר היום

מחיר EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) בזמן אמת היום הוא $ 1.028, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIQUIDRESERVE ל USD הוא $ 1.028 לכל LIQUIDRESERVE.

EtherFi Liquid Reserve כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,596,184, עם היצע במחזור של 1.55M LIQUIDRESERVE. ב‑24 השעות האחרונות, LIQUIDRESERVE סחר בין $ 1.028 (נמוך) ל $ 1.028 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.028, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.024.

ביצועים לטווח קצר, LIQUIDRESERVE נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M אספקת מחזור 1.55M 1.55M 1.55M אספקה כוללת 1,552,276.058564361 1,552,276.058564361 1,552,276.058564361

שווי השוק הנוכחי של EtherFi Liquid Reserve הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של LIQUIDRESERVE הוא 1.55M, עם היצע כולל של 1552276.058564361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.