Dork Lord מחיר היום

מחיר Dork Lord (DORKY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00482666, עם שינוי של 15.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DORKY ל USD הוא $ 0.00482666 לכל DORKY.

Dork Lord כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 335,131, עם היצע במחזור של 69.42M DORKY. ב‑24 השעות האחרונות, DORKY סחר בין $ 0.00419654 (נמוך) ל $ 0.00493038 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.16356, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00227582.

ביצועים לטווח קצר, DORKY נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו +37.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.94K.

Dork Lord (DORKY) מידע שוק

שווי שוק $ 335.13K$ 335.13K $ 335.13K נפח (24 שעות) $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 335.13K$ 335.13K $ 335.13K אספקת מחזור 69.42M 69.42M 69.42M אספקה כוללת 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dork Lord הוא $ 335.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.94K. ההיצע במחזור של DORKY הוא 69.42M, עם היצע כולל של 69420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 335.13K.