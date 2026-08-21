Pons מחיר היום

מחיר Pons (PONS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.035555, עם שינוי של 9.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PONS ל ILS הוא ₪ 0.035555 לכל PONS.

Pons כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PONS. ב‑24 השעות האחרונות, PONS סחר בין ₪ 0.033527 (נמוך) ל ₪ 0.042949 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PONS נע ב +3.59% בשעה האחרונה ו -16.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 155.44K.

Pons (PONS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 155.44K₪ 155.44K ₪ 155.44K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 35.56M₪ 35.56M ₪ 35.56M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של Pons הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 155.44K. ההיצע במחזור של PONS הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 35.56M.