DEV TOMMY JINGL מחיר היום

מחיר DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOMMYJINGL ל USD הוא $ 0 לכל TOMMYJINGL.

DEV TOMMY JINGL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 727,761, עם היצע במחזור של 991.80M TOMMYJINGL. ב‑24 השעות האחרונות, TOMMYJINGL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00130959, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TOMMYJINGL נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו +20.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 640.75.

DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) מידע שוק

שווי שוק $ 727.76K$ 727.76K $ 727.76K נפח (24 שעות) $ 640.75$ 640.75 $ 640.75 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 760.18K$ 760.18K $ 760.18K אספקת מחזור 991.80M 991.80M 991.80M אספקה כוללת 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188

שווי השוק הנוכחי של DEV TOMMY JINGL הוא $ 727.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 640.75. ההיצע במחזור של TOMMYJINGL הוא 991.80M, עם היצע כולל של 1035975088.494188. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 760.18K.