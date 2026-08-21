Delu מחיר היום

מחיר Delu (DELU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DELU ל USD הוא $ 0 לכל DELU.

Delu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 140,677, עם היצע במחזור של 100.00B DELU. ב‑24 השעות האחרונות, DELU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DELU נע ב +1.03% בשעה האחרונה ו +80.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Delu (DELU) מידע שוק

שווי שוק $ 140.68K$ 140.68K $ 140.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 140.68K$ 140.68K $ 140.68K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של Delu הוא $ 140.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DELU הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 140.68K.