CTO Harambe מחיר היום

מחיר CTO Harambe (HARAMBE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HARAMBE ל USD הוא $ 0 לכל HARAMBE.

CTO Harambe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,574, עם היצע במחזור של 100.00T HARAMBE. ב‑24 השעות האחרונות, HARAMBE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HARAMBE נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו +15.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CTO Harambe (HARAMBE) מידע שוק

שווי שוק $ 55.57K$ 55.57K $ 55.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.57K$ 55.57K $ 55.57K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CTO Harambe הוא $ 55.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HARAMBE הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.57K.