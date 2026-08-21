Crypto Paradise מחיר היום

מחיר Crypto Paradise (SEAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00211092, עם שינוי של 6.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEAL ל USD הוא $ 0.00211092 לכל SEAL.

Crypto Paradise כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 211,156, עם היצע במחזור של 100.00M SEAL. ב‑24 השעות האחרונות, SEAL סחר בין $ 0.00206558 (נמוך) ל $ 0.00221213 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00390554, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00143003.

ביצועים לטווח קצר, SEAL נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו -4.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.85K.

Crypto Paradise (SEAL) מידע שוק

שווי שוק $ 211.16K$ 211.16K $ 211.16K נפח (24 שעות) $ 2.85K$ 2.85K $ 2.85K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 211.16K$ 211.16K $ 211.16K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crypto Paradise הוא $ 211.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.85K. ההיצע במחזור של SEAL הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 211.16K.