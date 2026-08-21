ChowdLaunch מחיר היום

מחיר ChowdLaunch (CHWDR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHWDR ל USD הוא $ 0 לכל CHWDR.

ChowdLaunch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 132,238, עם היצע במחזור של 984.31M CHWDR. ב‑24 השעות האחרונות, CHWDR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHWDR נע ב +0.89% בשעה האחרונה ו -9.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 317.80.

ChowdLaunch (CHWDR) מידע שוק

שווי שוק $ 132.24K$ 132.24K $ 132.24K נפח (24 שעות) $ 317.80$ 317.80 $ 317.80 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 132.24K$ 132.24K $ 132.24K אספקת מחזור 984.31M 984.31M 984.31M אספקה כוללת 984,311,549.247759 984,311,549.247759 984,311,549.247759

שווי השוק הנוכחי של ChowdLaunch הוא $ 132.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 317.80. ההיצע במחזור של CHWDR הוא 984.31M, עם היצע כולל של 984311549.247759. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.24K.