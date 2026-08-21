breadcat מחיר היום

מחיר breadcat (BREADCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BREADCAT ל USD הוא $ 0 לכל BREADCAT.

breadcat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,319.61, עם היצע במחזור של 960.78M BREADCAT. ב‑24 השעות האחרונות, BREADCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BREADCAT נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו -71.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

breadcat (BREADCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 16.32K$ 16.32K $ 16.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.32K$ 16.32K $ 16.32K אספקת מחזור 960.78M 960.78M 960.78M אספקה כוללת 960,778,937.295858 960,778,937.295858 960,778,937.295858

שווי השוק הנוכחי של breadcat הוא $ 16.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BREADCAT הוא 960.78M, עם היצע כולל של 960778937.295858. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.32K.