Bountywork מחיר היום

מחיר Bountywork (BOUNTYWORK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOUNTYWORK ל USD הוא $ 0 לכל BOUNTYWORK.

Bountywork כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,220.47, עם היצע במחזור של 999.72M BOUNTYWORK. ב‑24 השעות האחרונות, BOUNTYWORK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00233528, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOUNTYWORK נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +17.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bountywork (BOUNTYWORK) מידע שוק

שווי שוק $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,722,721.864757 999,722,721.864757 999,722,721.864757

שווי השוק הנוכחי של Bountywork הוא $ 11.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOUNTYWORK הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999722721.864757. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.22K.