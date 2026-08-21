Based Froc מחיר היום

מחיר Based Froc (FROC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FROC ל USD הוא $ 0 לכל FROC.

Based Froc כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 114,293, עם היצע במחזור של 100.00B FROC. ב‑24 השעות האחרונות, FROC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FROC נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +22.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Based Froc (FROC) מידע שוק

שווי שוק $ 114.29K$ 114.29K $ 114.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.29K$ 114.29K $ 114.29K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Based Froc הוא $ 114.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROC הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.29K.