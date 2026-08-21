Bagwork מחיר היום

מחיר Bagwork (BAGWORK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAGWORK ל USD הוא $ 0 לכל BAGWORK.

Bagwork כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 94,821, עם היצע במחזור של 996.09M BAGWORK. ב‑24 השעות האחרונות, BAGWORK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04827521, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BAGWORK נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +5.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bagwork (BAGWORK) מידע שוק

שווי שוק $ 94.82K$ 94.82K $ 94.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.82K$ 94.82K $ 94.82K אספקת מחזור 996.09M 996.09M 996.09M אספקה כוללת 996,086,429.288676 996,086,429.288676 996,086,429.288676

שווי השוק הנוכחי של Bagwork הוא $ 94.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAGWORK הוא 996.09M, עם היצע כולל של 996086429.288676. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.82K.