Bachi on Base מחיר היום

מחיר Bachi on Base (BACHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BACHI ל USD הוא $ 0 לכל BACHI.

Bachi on Base כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,527, עם היצע במחזור של 689.93M BACHI. ב‑24 השעות האחרונות, BACHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00331437, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BACHI נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +5.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bachi on Base (BACHI) מידע שוק

שווי שוק $ 28.53K$ 28.53K $ 28.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.53K$ 28.53K $ 28.53K אספקת מחזור 689.93M 689.93M 689.93M אספקה כוללת 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bachi on Base הוא $ 28.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BACHI הוא 689.93M, עם היצע כולל של 690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.53K.