AXOBOTL מחיר היום

מחיר AXOBOTL (AXOBOTL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AXOBOTL ל USD הוא $ 0 לכל AXOBOTL.

AXOBOTL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,625, עם היצע במחזור של 100.00B AXOBOTL. ב‑24 השעות האחרונות, AXOBOTL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AXOBOTL נע ב -0.69% בשעה האחרונה ו +23.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AXOBOTL (AXOBOTL) מידע שוק

שווי שוק $ 45.63K$ 45.63K $ 45.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.63K$ 45.63K $ 45.63K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AXOBOTL הוא $ 45.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXOBOTL הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.63K.