ai16z מחיר היום

מחיר ai16z (AI16Z) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AI16Z ל USD הוא $ 0 לכל AI16Z.

ai16z כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 393,398, עם היצע במחזור של 1.10B AI16Z. ב‑24 השעות האחרונות, AI16Z סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.47, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AI16Z נע ב +2.94% בשעה האחרונה ו +19.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.14K.

ai16z (AI16Z) מידע שוק

שווי שוק $ 393.40K$ 393.40K $ 393.40K נפח (24 שעות) $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 393.40K$ 393.40K $ 393.40K אספקת מחזור 1.10B 1.10B 1.10B אספקה כוללת 1,099,889,761.300391 1,099,889,761.300391 1,099,889,761.300391

שווי השוק הנוכחי של ai16z הוא $ 393.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.14K. ההיצע במחזור של AI16Z הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1099889761.300391. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 393.40K.