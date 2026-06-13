Vibe מחיר היום

מחיר Vibe (VIBE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000866, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VIBE ל USD הוא $ 0.00000866 לכל VIBE.

Vibe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,580.22, עם היצע במחזור של 990.75M VIBE. ב‑24 השעות האחרונות, VIBE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00201829, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000748.

ביצועים לטווח קצר, VIBE נע ב -- בשעה האחרונה ו +9.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.38.

Vibe (VIBE) מידע שוק

שווי שוק $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K נפח (24 שעות) $ 53.38$ 53.38 $ 53.38 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K אספקת מחזור 990.75M 990.75M 990.75M אספקה כוללת 990,748,861.530027 990,748,861.530027 990,748,861.530027

שווי השוק הנוכחי של Vibe הוא $ 8.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.38. ההיצע במחזור של VIBE הוא 990.75M, עם היצע כולל של 990748861.530027. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.58K.