VALOR מחיר היום

מחיר VALOR (VALOR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00013136, עם שינוי של 10.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VALOR ל USD הוא $ 0.00013136 לכל VALOR.

VALOR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 131,532, עם היצע במחזור של 999.92M VALOR. ב‑24 השעות האחרונות, VALOR סחר בין $ 0.00011843 (נמוך) ל $ 0.00013676 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01499322, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010547.

ביצועים לטווח קצר, VALOR נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו +16.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.56K.

VALOR (VALOR) מידע שוק

שווי שוק $ 131.53K$ 131.53K $ 131.53K נפח (24 שעות) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 131.53K$ 131.53K $ 131.53K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,922,777.407015 999,922,777.407015 999,922,777.407015

שווי השוק הנוכחי של VALOR הוא $ 131.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.56K. ההיצע במחזור של VALOR הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999922777.407015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.53K.