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מחיר VALOR בזמן אמת היום הוא 0.00013136 USD.VALOR שווי השוק הוא 131,532 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר VALOR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר VALOR בזמן אמת היום הוא 0.00013136 USD.VALOR שווי השוק הוא 131,532 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר VALOR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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VALOR מחיר (VALOR)

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1 VALOR ל USDמחיר חי:

$0.00013134
$0.00013134$0.00013134
+10.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
VALOR (VALOR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 11:25:37 (UTC+8)

VALOR מחיר היום

מחיר VALOR (VALOR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00013136, עם שינוי של 10.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VALOR ל USD הוא $ 0.00013136 לכל VALOR.

VALOR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 131,532, עם היצע במחזור של 999.92M VALOR. ב‑24 השעות האחרונות, VALOR סחר בין $ 0.00011843 (נמוך) ל $ 0.00013676 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01499322, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010547.

ביצועים לטווח קצר, VALOR נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו +16.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.56K.

VALOR (VALOR) מידע שוק

$ 131.53K
$ 131.53K$ 131.53K

$ 1.56K
$ 1.56K$ 1.56K

$ 131.53K
$ 131.53K$ 131.53K

999.92M
999.92M 999.92M

999,922,777.407015
999,922,777.407015 999,922,777.407015

שווי השוק הנוכחי של VALOR הוא $ 131.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.56K. ההיצע במחזור של VALOR הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999922777.407015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.53K.

VALOR היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00011843
$ 0.00011843$ 0.00011843
24 שעות נמוך
$ 0.00013676
$ 0.00013676$ 0.00013676
גבוה 24 שעות

$ 0.00011843
$ 0.00011843$ 0.00011843

$ 0.00013676
$ 0.00013676$ 0.00013676

$ 0.01499322
$ 0.01499322$ 0.01499322

$ 0.00010547
$ 0.00010547$ 0.00010547

-0.31%

+10.27%

+16.32%

+16.32%

VALOR (VALOR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VALORל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVALOR ל USDהיה . $ -0.0000766600.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVALOR ל USDהיה $ -0.0000496410.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VALORל USDהיה $ -0.00006258816214815956.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+10.27%
30 ימים$ -0.0000766600-58.35%
60 ימים$ -0.0000496410-37.79%
90 ימים$ -0.00006258816214815956-32.27%

תחזית מחיר עבור VALOR

VALOR (VALOR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VALOR הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
VALOR (VALOR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של VALOR עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר VALOR תגיע ב 2026–2027? בקר בדף VALOR תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על VALOR תחזית מחיר.

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אודות VALOR

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VALOR

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 11:25:37 (UTC+8)

VALOR (VALOR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
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02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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