עכשיו כשאתם מבינים את VALORטוקניומיקה, חקרו את VALORהמחיר בזמן אמת של אסימונים !

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

המספר המקסימלי של VALOR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC הוא השער שלך ללא עמלות להזדמנויות אינסופיות.