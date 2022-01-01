ROCKI (ROCKI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ROCKI (ROCKI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ROCKI (ROCKI) מידע ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. אתר רשמי: https://rocki.com מסמך לבן: https://rocki.app/file/rocki_whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0xff44b937788215eca197baaf9af69dbdc214aa04

ROCKI (ROCKI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ROCKI (ROCKI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.98K $ 14.98K $ 14.98K ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (שווי מדולל מלא): $ 185.90K $ 185.90K $ 185.90K שיא כל הזמנים: $ 0.128706 $ 0.128706 $ 0.128706 שפל כל הזמנים: $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 מחיר נוכחי: $ 0.001859 $ 0.001859 $ 0.001859 למידע נוסף על ROCKI (ROCKI) מחיר

ROCKI (ROCKI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ROCKI (ROCKI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ROCKI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ROCKIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ROCKIטוקניומיקה, חקרו אתROCKIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

ROCKI (ROCKI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ROCKIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ROCKI עכשיו את היסטוריית המחירים!

ROCKI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ROCKI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ROCKI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ROCKIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

