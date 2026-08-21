Request מחיר היום

מחיר Request (REQ) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.05374, עם שינוי של 0.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REQ ל ILS הוא ₪ 0.05374 לכל REQ.

Request כרגע מדורג במקום #442 לפי שווי שוק של ₪ 42.81M, עם היצע במחזור של 796.69M REQ. ב‑24 השעות האחרונות, REQ סחר בין ₪ 0.05144 (נמוך) ל ₪ 0.05492 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 3.540249867439270141, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0139066930295813.

ביצועים לטווח קצר, REQ נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +5.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.26K.

Request (REQ) מידע שוק

דירוג No.442 שווי שוק ₪ 42.81M₪ 42.81M ₪ 42.81M נפח (24 שעות) ₪ 57.26K₪ 57.26K ₪ 57.26K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 53.71M₪ 53.71M ₪ 53.71M אספקת מחזור 796.69M 796.69M 796.69M אספקה כוללת 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Request הוא ₪ 42.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.26K. ההיצע במחזור של REQ הוא 796.69M, עם היצע כולל של 999416740.93470852. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 53.71M.