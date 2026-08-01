ADI מחיר היום

מחיר ADI (ADI) בזמן אמת היום הוא ₪ 6.8829, עם שינוי של 1.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ADI ל ILS הוא ₪ 6.8829 לכל ADI.

ADI כרגע מדורג במקום #3695 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 ADI. ב‑24 השעות האחרונות, ADI סחר בין ₪ 6.7825 (נמוך) ל ₪ 6.9032 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 13.599250879284375175, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 2.916510857620143264.

ביצועים לטווח קצר, ADI נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו +0.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 608.22K.

ADI (ADI) מידע שוק

דירוג No.3695 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 608.22K₪ 608.22K ₪ 608.22K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 6.88B₪ 6.88B ₪ 6.88B אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 999,999,999 999,999,999 999,999,999 אספקה כוללת 999,999,999 999,999,999 999,999,999 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ADI

שווי השוק הנוכחי של ADI הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 608.22K. ההיצע במחזור של ADI הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 6.88B.