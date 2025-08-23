עוד על INDEX

INDEX מידע על מחיר

INDEX מסמך לבן

INDEX אתר רשמי

INDEX טוקניומיקה

INDEX תחזית מחיר

INDEX היסטוריה

INDEX מדריך קנייה

INDEXממיר מטבעות לפיאט

INDEX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Index Cooperative סֵמֶל

Index Cooperative מְחִיר(INDEX)

1 INDEX ל USDמחיר חי:

$1.124
$1.124$1.124
-3.51%1D
USD
Index Cooperative (INDEX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:48:02 (UTC+8)

Index Cooperative (INDEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.095
$ 1.095$ 1.095
24 שעות נמוך
$ 1.196
$ 1.196$ 1.196
גבוה 24 שעות

$ 1.095
$ 1.095$ 1.095

$ 1.196
$ 1.196$ 1.196

$ 133.13563635311073
$ 133.13563635311073$ 133.13563635311073

$ 0.7946144184895987
$ 0.7946144184895987$ 0.7946144184895987

0.00%

-3.51%

-12.59%

-12.59%

Index Cooperative (INDEX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.125. במהלך 24 השעות האחרונות, INDEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.095 לבין שיא של $ 1.196, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INDEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 133.13563635311073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7946144184895987.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INDEX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Index Cooperative (INDEX) מידע שוק

No.3967

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.67K
$ 54.67K$ 54.67K

$ 11.25M
$ 11.25M$ 11.25M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Index Cooperative הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.67K. ההיצע במחזור של INDEX הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.25M.

Index Cooperative (INDEX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Index Cooperativeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.04089-3.51%
30 ימים$ -0.162-12.59%
60 ימים$ +0.042+3.87%
90 ימים$ -0.279-19.88%
Index Cooperative שינוי מחיר היום

היום,INDEX רשם שינוי של $ -0.04089 (-3.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Index Cooperative שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.162 (-12.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Index Cooperative שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,INDEX ראה שינוי של $ +0.042 (+3.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Index Cooperative שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.279 (-19.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Index Cooperative (INDEX)?

בדוק את Index Cooperative עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIndex Cooperative (INDEX)

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Index Cooperative זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Index Cooperativeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקINDEX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Index Cooperativeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIndex Cooperative לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Index Cooperativeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Index Cooperative (INDEX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Index Cooperative (INDEX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Index Cooperative.

בדוק את Index Cooperative תחזית המחיר עכשיו‏!

Index Cooperative (INDEX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Index Cooperative (INDEX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INDEX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Index Cooperative (INDEX)

מחפש איך לקנותIndex Cooperative? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Index Cooperativeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

INDEX למטבעות מקומיים

1 Index Cooperative(INDEX) ל VND
29,604.375
1 Index Cooperative(INDEX) ל AUD
A$1.72125
1 Index Cooperative(INDEX) ל GBP
0.8325
1 Index Cooperative(INDEX) ל EUR
0.95625
1 Index Cooperative(INDEX) ל USD
$1.125
1 Index Cooperative(INDEX) ל MYR
RM4.725
1 Index Cooperative(INDEX) ל TRY
46.11375
1 Index Cooperative(INDEX) ל JPY
¥165.375
1 Index Cooperative(INDEX) ל ARS
ARS$1,510.065
1 Index Cooperative(INDEX) ל RUB
90.79875
1 Index Cooperative(INDEX) ל INR
98.46
1 Index Cooperative(INDEX) ל IDR
Rp18,145.15875
1 Index Cooperative(INDEX) ל KRW
1,562.49
1 Index Cooperative(INDEX) ל PHP
63.73125
1 Index Cooperative(INDEX) ל EGP
￡E.54.57375
1 Index Cooperative(INDEX) ל BRL
R$6.075
1 Index Cooperative(INDEX) ל CAD
C$1.5525
1 Index Cooperative(INDEX) ל BDT
136.8675
1 Index Cooperative(INDEX) ל NGN
1,720.18125
1 Index Cooperative(INDEX) ל COP
$4,500
1 Index Cooperative(INDEX) ל ZAR
R.19.76625
1 Index Cooperative(INDEX) ל UAH
46.63125
1 Index Cooperative(INDEX) ל VES
Bs157.5
1 Index Cooperative(INDEX) ל CLP
$1,078.875
1 Index Cooperative(INDEX) ל PKR
Rs318.96
1 Index Cooperative(INDEX) ל KZT
601.92
1 Index Cooperative(INDEX) ל THB
฿36.46125
1 Index Cooperative(INDEX) ל TWD
NT$34.2675
1 Index Cooperative(INDEX) ל AED
د.إ4.12875
1 Index Cooperative(INDEX) ל CHF
Fr0.9
1 Index Cooperative(INDEX) ל HKD
HK$8.78625
1 Index Cooperative(INDEX) ל AMD
֏430.695
1 Index Cooperative(INDEX) ל MAD
.د.م10.125
1 Index Cooperative(INDEX) ל MXN
$20.88
1 Index Cooperative(INDEX) ל SAR
ريال4.21875
1 Index Cooperative(INDEX) ל PLN
4.095
1 Index Cooperative(INDEX) ל RON
лв4.84875
1 Index Cooperative(INDEX) ל SEK
kr10.71
1 Index Cooperative(INDEX) ל BGN
лв1.87875
1 Index Cooperative(INDEX) ל HUF
Ft381.99375
1 Index Cooperative(INDEX) ל CZK
23.59125
1 Index Cooperative(INDEX) ל KWD
د.ك0.343125
1 Index Cooperative(INDEX) ל ILS
3.78
1 Index Cooperative(INDEX) ל AOA
Kz1,025.51625
1 Index Cooperative(INDEX) ל BHD
.د.ب0.424125
1 Index Cooperative(INDEX) ל BMD
$1.125
1 Index Cooperative(INDEX) ל DKK
kr7.16625
1 Index Cooperative(INDEX) ל HNL
L29.4525
1 Index Cooperative(INDEX) ל MUR
51.345
1 Index Cooperative(INDEX) ל NAD
$19.72125
1 Index Cooperative(INDEX) ל NOK
kr11.32875
1 Index Cooperative(INDEX) ל NZD
$1.9125
1 Index Cooperative(INDEX) ל PAB
B/.1.125
1 Index Cooperative(INDEX) ל PGK
K4.7475
1 Index Cooperative(INDEX) ל QAR
ر.ق4.08375
1 Index Cooperative(INDEX) ל RSD
дин.112.6125

Index Cooperative מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Index Cooperative, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIndex Cooperative הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Index Cooperative

כמה שווה Index Cooperative (INDEX) היום?
החי INDEXהמחיר ב USD הוא 1.125 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INDEX ל USD?
המחיר הנוכחי של INDEX ל USD הוא $ 1.125. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Index Cooperative?
שווי השוק של INDEX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INDEX?
ההיצע במחזור של INDEX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INDEX?
‏‏INDEX השיג מחיר שיא (ATH) של 133.13563635311073 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INDEX?
INDEX ‏‏רשם מחירATL של 0.7946144184895987 USD.
מהו נפח המסחר של INDEX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INDEX הוא $ 54.67K USD.
האם INDEX יעלה השנה?
INDEX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INDEX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:48:02 (UTC+8)

Index Cooperative (INDEX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

INDEX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

INDEX
INDEX
USD
USD

1 INDEX = 1.125 USD

מסחרINDEX

USDTINDEX
$1.124
$1.124$1.124
-3.93%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד