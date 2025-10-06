POLYX מחיר היום

מחיר POLYX (POLYX) בזמן אמת היום הוא $ 0.0674, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLYX ל USD הוא $ 0.0674 לכל POLYX.

POLYX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- POLYX. ב‑24 השעות האחרונות, POLYX סחר בין $ 0.0666 (נמוך) ל $ 0.0699 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, POLYX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -16.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.33K.

POLYX (POLYX) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 2.33K$ 2.33K $ 2.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.74M$ 80.74M $ 80.74M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,197,990,594 1,197,990,594 1,197,990,594 בלוקצ'יין ציבורי POLYMESH

שווי השוק הנוכחי של POLYX הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.33K. ההיצע במחזור של POLYX הוא --, עם היצע כולל של 1197990594. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.74M.