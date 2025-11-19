POLYX (POLYX) טוקנומיקה

POLYX (POLYX) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי POLYX (POLYX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:58:26 (UTC+8)
POLYX (POLYX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור POLYX (POLYX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 82.66M
$ 82.66M$ 82.66M
שיא כל הזמנים:
$ 0.1493
$ 0.1493$ 0.1493
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.069
$ 0.069$ 0.069

POLYX (POLYX) מידע

Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.

אתר רשמי:
https://polymesh.network
מסמך לבן:
https://polymesh.network/whitepaper
סייר בלוקים:
https://polymesh.subscan.io

POLYX (POLYX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של POLYX (POLYX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של POLYX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות POLYXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את POLYXטוקניומיקה, חקרו אתPOLYXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

POLYX (POLYX) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של POLYXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

POLYX חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן POLYX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו POLYX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

