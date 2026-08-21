XEFFY מחיר היום

מחיר XEFFY (XEF) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005786, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XEF ל ILS הוא ₪ 0.005786 לכל XEF.

XEFFY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- XEF. ב‑24 השעות האחרונות, XEF סחר בין ₪ 0.0056979 (נמוך) ל ₪ 0.0058037 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, XEF נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -1.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 172.42K.

XEFFY (XEF) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 172.42K₪ 172.42K ₪ 172.42K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 34.72M₪ 34.72M ₪ 34.72M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי XPHERE

שווי השוק הנוכחי של XEFFY הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 172.42K. ההיצע במחזור של XEF הוא --, עם היצע כולל של 6000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 34.72M.