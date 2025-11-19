POLYX (POLYX) תחזית מחיר (USD)

קבל POLYX תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה POLYX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של POLYX % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.069 $0.069 $0.069 +1.62% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה POLYX תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) POLYX (POLYX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, POLYX ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.069 בשנת 2025. POLYX (POLYX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, POLYX ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.072450 בשנת 2026. POLYX (POLYX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של POLYX הוא $ 0.076072 עם 10.25% שיעור צמיחה. POLYX (POLYX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של POLYX הוא $ 0.079876 עם 15.76% שיעור צמיחה. POLYX (POLYX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של POLYX הוא $ 0.083869 עם 21.55% שיעור צמיחה. POLYX (POLYX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של POLYX הוא $ 0.088063 עם 27.63% שיעור צמיחה. POLYX (POLYX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של POLYX עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.143446. POLYX (POLYX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של POLYX עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.233658. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.069 0.00%

2026 $ 0.072450 5.00%

2027 $ 0.076072 10.25%

2028 $ 0.079876 15.76%

2029 $ 0.083869 21.55%

2030 $ 0.088063 27.63%

2031 $ 0.092466 34.01%

2032 $ 0.097089 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.101944 47.75%

2034 $ 0.107041 55.13%

2035 $ 0.112393 62.89%

2036 $ 0.118013 71.03%

2037 $ 0.123914 79.59%

2038 $ 0.130109 88.56%

2039 $ 0.136615 97.99%

2040 $ 0.143446 107.89% הצג עוד לטווח קצר POLYX תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.069 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.069009 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.069066 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.069283 0.41% POLYX (POLYX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPOLYXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.069 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. POLYX (POLYX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPOLYX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.069009 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. POLYX (POLYX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPOLYX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.069066 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. POLYX (POLYX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPOLYX הוא $0.069283 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית POLYX מחיר נוכחי $ 0.069$ 0.069 $ 0.069 שינוי מחיר (24 שעות) +1.62% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 3.36K$ 3.36K $ 3.36K נפח (24 שעות) -- המחיר POLYX העדכני הוא $ 0.069. יש לו שינוי של +1.62% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 3.36Kב 24 שעות. בנוסף, POLYX יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה POLYX במחיר חי

POLYX מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPOLYXדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPOLYX הוא 0.069USD. היצע במחזור של POLYX(POLYX) הוא 0.00 POLYX , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.02% $ 0.001300 $ 0.069 $ 0.0666

7 ימים -0.14% $ -0.0116 $ 0.0922 $ 0.0666

30 ימים -0.21% $ -0.018799 $ 0.0922 $ 0.0635 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,POLYX הראה תנועת מחירים של $0.001300 , המשקפת 0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,POLYX נסחר בשיא של $0.0922 ושפל של $0.0666 . נרשם שינוי במחיר של -0.14% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPOLYX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,POLYX חווה -0.21% שינוי, המשקף בערך $-0.018799 לערכו. זה מצביע על כך ש POLYX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של POLYX המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה POLYX בהיסטוריית המחירים המלאה

איך POLYX (POLYX) מודול חיזוי מחיר עובד? POLYX מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של POLYXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPOLYX לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של POLYX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של POLYX. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPOLYX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPOLYX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של POLYX.

מדוע POLYX חיזוי מחירים חשוב?

POLYX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם POLYX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, POLYX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של POLYX בחודש הבא? על פי POLYX (POLYX) כלי תחזית המחירים, המחיר POLYX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 POLYX בשנת 2026? המחיר של 1 POLYX (POLYX) היום הוא $0.069 . על פי מודול התחזית שלעיל, POLYX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של POLYX בשנת 2027? POLYX (POLYX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 POLYX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של POLYX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, POLYX (POLYX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של POLYX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, POLYX (POLYX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 POLYX בשנת 2030? המחיר של 1 POLYX (POLYX) היום הוא $0.069 . על פי מודול התחזית שלעיל, POLYX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי POLYX תחזית המחיר בשנת 2040? POLYX (POLYX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 POLYX עד שנת 2040.