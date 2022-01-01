NMKR (NMKR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NMKR (NMKR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NMKR (NMKR) מידע Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets. אתר רשמי: https://nmkr.io/ מסמך לבן: https://www.nmkr.io/whitepaper סייר בלוקים: https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52 קנה NMKRעכשיו!

NMKR (NMKR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NMKR (NMKR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M שיא כל הזמנים: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 שפל כל הזמנים: $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 מחיר נוכחי: $ 0.00056 $ 0.00056 $ 0.00056 למידע נוסף על NMKR (NMKR) מחיר

NMKR (NMKR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NMKR (NMKR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NMKR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NMKRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NMKRטוקניומיקה, חקרו אתNMKRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NMKR מעוניין להוסיף את NMKR (NMKR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NMKR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NMKR ב-MEXC עכשיו!

NMKR (NMKR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NMKRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NMKR עכשיו את היסטוריית המחירים!

NMKR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NMKR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NMKR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NMKRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

