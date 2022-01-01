Mubarakah (MUBARAKAH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mubarakah (MUBARAKAH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mubarakah (MUBARAKAH) מידע Narrative of Women's Blessings for Eid in the Middle East אתר רשמי: https://dexscreener.com/bsc/0xacb622435b634e75b61473be6f839c46e36bd754 סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x3199A64Bc8aaBDFd9A3937a346CC59c3d81D8a9a קנה MUBARAKAHעכשיו!

Mubarakah (MUBARAKAH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mubarakah (MUBARAKAH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M שיא כל הזמנים: $ 0.03859 $ 0.03859 $ 0.03859 שפל כל הזמנים: $ 0.00007767077731412 $ 0.00007767077731412 $ 0.00007767077731412 מחיר נוכחי: $ 0.0014513 $ 0.0014513 $ 0.0014513 למידע נוסף על Mubarakah (MUBARAKAH) מחיר

Mubarakah (MUBARAKAH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mubarakah (MUBARAKAH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MUBARAKAH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MUBARAKAHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MUBARAKAHטוקניומיקה, חקרו אתMUBARAKAHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MUBARAKAH מעוניין להוסיף את Mubarakah (MUBARAKAH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MUBARAKAH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MUBARAKAH ב-MEXC עכשיו!

Mubarakah (MUBARAKAH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MUBARAKAHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MUBARAKAH עכשיו את היסטוריית המחירים!

MUBARAKAH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MUBARAKAH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MUBARAKAH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MUBARAKAHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!