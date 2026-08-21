MOG Coin (MOG) ניתוח טכני היום דף MOG Coin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MOG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MOG Coin למטה. הירשם

MOG Coin (MOG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.00000011451 -- +15.14% +10.17% -16.97%

MOG Coin זרימת הון זרימת נטו פנימה MOGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.00 2026-08-20 $0.13 M 0.00 2026-08-19 $0.04 M 0.00 2026-08-18 $0.03 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב MOG Coin (MOG) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MOG Coin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT MOG $0.00000011451 $0.00000011451 $0.00000011451 +1.47% 701.45B (USDT) סַחַר