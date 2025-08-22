עוד על MOG

MOG Coin סֵמֶל

MOG Coin מְחִיר(MOG)

1 MOG ל USDמחיר חי:

$0.000001018
$0.000001018
-7.19%1D
USD
MOG Coin (MOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:34:30 (UTC+8)

MOG Coin (MOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000010007
$ 0.0000010007
24 שעות נמוך
$ 0.000001162
$ 0.000001162
גבוה 24 שעות

$ 0.0000010007
$ 0.0000010007

$ 0.000001162
$ 0.000001162

$ 0.000004021585869638
$ 0.000004021585869638

$ 0.000000000016402187
$ 0.000000000016402187

+0.99%

-7.19%

-9.72%

-9.72%

MOG Coin (MOG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000001018. במהלך 24 השעות האחרונות, MOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000010007 לבין שיא של $ 0.000001162, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000004021585869638, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000016402187.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOG השתנה ב +0.99% במהלך השעה האחרונה, -7.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOG Coin (MOG) מידע שוק

No.138

$ 397.60M
$ 397.60M

$ 1.67M
$ 1.67M

$ 428.26M
$ 428.26M

390.57T
390.57T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000

390,567,526,433,216.7
390,567,526,433,216.7

92.83%

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של MOG Coin הוא $ 397.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.67M. ההיצע במחזור של MOG הוא 390.57T, עם היצע כולל של 390567526433216.7. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 428.26M.

MOG Coin (MOG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MOG Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000078865-7.19%
30 ימים$ -0.0000005363-34.51%
60 ימים$ +0.0000001075+11.80%
90 ימים$ -0.0000001963-16.17%
MOG Coin שינוי מחיר היום

היום,MOG רשם שינוי של $ -0.000000078865 (-7.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MOG Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000005363 (-34.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MOG Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MOG ראה שינוי של $ +0.0000001075 (+11.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MOG Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000001963 (-16.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MOG Coin (MOG)?

בדוק את MOG Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMOG Coin (MOG)

MOG Coin is a meme coin.

MOG Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MOG Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMOG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MOG Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMOG Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MOG Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MOG Coin (MOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MOG Coin (MOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MOG Coin.

בדוק את MOG Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

MOG Coin (MOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MOG Coin (MOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MOG Coin (MOG)

מחפש איך לקנותMOG Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MOG Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MOG למטבעות מקומיים

MOG Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MOG Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMOG Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MOG Coin

כמה שווה MOG Coin (MOG) היום?
החי MOGהמחיר ב USD הוא 0.000001018 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOG ל USD?
המחיר הנוכחי של MOG ל USD הוא $ 0.000001018. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MOG Coin?
שווי השוק של MOG הוא $ 397.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOG?
ההיצע במחזור של MOG הוא 390.57T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOG?
‏‏MOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000004021585869638 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOG?
MOG ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000016402187 USD.
מהו נפח המסחר של MOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOG הוא $ 1.67M USD.
האם MOG יעלה השנה?
MOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:34:30 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

