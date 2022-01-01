MOG Coin (MOG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MOG Coin (MOG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MOG Coin (MOG) מידע MOG Coin is a meme coin. אתר רשמי: https://www.mogcoin.xyz סייר בלוקים: https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy קנה MOGעכשיו!

MOG Coin (MOG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MOG Coin (MOG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 377.25M $ 377.25M $ 377.25M ההיצע הכולל: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T אספקה במחזור: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T FDV (שווי מדולל מלא): $ 406.34M $ 406.34M $ 406.34M שיא כל הזמנים: $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 מחיר נוכחי: $ 0.0000009659 $ 0.0000009659 $ 0.0000009659 למידע נוסף על MOG Coin (MOG) מחיר

MOG Coin (MOG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MOG Coin (MOG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MOG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MOGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MOGטוקניומיקה, חקרו אתMOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MOG Coin (MOG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MOGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MOG עכשיו את היסטוריית המחירים!

