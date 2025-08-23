עוד על METAHERO

Metahero סֵמֶל

Metahero מְחִיר(METAHERO)

Metahero (METAHERO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:43:42 (UTC+8)

Metahero (METAHERO) מידע על מחיר (USD)

Metahero (METAHERO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000846. במהלך 24 השעות האחרונות, METAHERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000841 לבין שיא של $ 0.00093, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METAHEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.25184993363636166, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00028889800020885.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METAHERO השתנה ב -5.37% במהלך השעה האחרונה, -0.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metahero (METAHERO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Metahero הוא $ 4.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.96K. ההיצע במחזור של METAHERO הוא 5.10B, עם היצע כולל של 9766213274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.46M.

Metahero (METAHERO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Metaheroהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000794-0.92%
30 ימים$ -0.000342-28.79%
60 ימים$ -0.000158-15.74%
90 ימים$ -0.000298-26.05%
Metahero שינוי מחיר היום

היום,METAHERO רשם שינוי של $ -0.00000794 (-0.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Metahero שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000342 (-28.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Metahero שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,METAHERO ראה שינוי של $ -0.000158 (-15.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Metahero שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000298 (-26.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Metahero (METAHERO)?

בדוק את Metahero עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMetahero (METAHERO)

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

Metahero זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Metaheroההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMETAHERO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Metaheroאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMetahero לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Metaheroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Metahero (METAHERO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metahero (METAHERO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metahero.

בדוק את Metahero תחזית המחיר עכשיו‏!

Metahero (METAHERO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Metahero (METAHERO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על METAHERO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Metahero (METAHERO)

מחפש איך לקנותMetahero? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Metaheroב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Metahero מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Metahero, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMetahero הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Metahero

כמה שווה Metahero (METAHERO) היום?
החי METAHEROהמחיר ב USD הוא 0.000846 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי METAHERO ל USD?
המחיר הנוכחי של METAHERO ל USD הוא $ 0.000846. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Metahero?
שווי השוק של METAHERO הוא $ 4.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של METAHERO?
ההיצע במחזור של METAHERO הוא 5.10B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של METAHERO?
‏‏METAHERO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.25184993363636166 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של METAHERO?
METAHERO ‏‏רשם מחירATL של 0.00028889800020885 USD.
מהו נפח המסחר של METAHERO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור METAHERO הוא $ 99.96K USD.
האם METAHERO יעלה השנה?
METAHERO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את METAHERO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Metahero (METAHERO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

