Metahero (METAHERO) מידע Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. אתר רשמי: https://metahero.io מסמך לבן: https://www.metahero.io/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 קנה METAHEROעכשיו!

Metahero (METAHERO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Metahero (METAHERO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M ההיצע הכולל: $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B אספקה במחזור: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M שיא כל הזמנים: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 שפל כל הזמנים: $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 מחיר נוכחי: $ 0.00099 $ 0.00099 $ 0.00099 למידע נוסף על Metahero (METAHERO) מחיר

Metahero (METAHERO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Metahero (METAHERO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של METAHERO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות METAHEROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את METAHEROטוקניומיקה, חקרו אתMETAHEROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות METAHERO מעוניין להוסיף את Metahero (METAHERO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת METAHERO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות METAHERO ב-MEXC עכשיו!

Metahero (METAHERO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של METAHEROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה METAHERO עכשיו את היסטוריית המחירים!

METAHERO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן METAHERO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו METAHERO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה METAHEROעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

