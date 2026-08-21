Manta Network (MANTA) ניתוח טכני היום דף Manta Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MANTA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Manta Network למטה. הירשם

Manta Network (MANTA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.05944 -- +4.24% -7.20% -22.42%

Manta Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Manta Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 5 קנה 14 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 0 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 5 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.05961 0.05956 R2 0.05956 0.05953 R1 0.05954 0.05952 PP 0.05949 0.05949 S1 0.05947 0.05946 S2 0.05942 0.05945 S3 0.0594 0.05942

Manta Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 2.20M $9.75 M $7.55 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.10 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.11 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.30 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.30 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Manta Network זרימת הון זרימת נטו פנימה MANTAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.06 2026-08-20 -$0.04 M 0.06 2026-08-19 -$0.01 M 0.06 2026-08-18 -$0.05 M 0.06 2026-08-17 -$0.02 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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