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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Manta Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Manta Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Manta Network (MANTA) ניתוח טכני היום

Manta Network (MANTA) ניתוח טכני היום

דף Manta Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MANTA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Manta Network למטה.

Manta Network (MANTA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.05944--+4.24%-7.20%-22.42%
למידע נוסף על Manta Network מחיר

Manta Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Manta Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 5
קנה 14
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 0קנה 12
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 5קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.05961
0.05956
R2
0.05956
0.05953
R1
0.05954
0.05952
PP
0.05949
0.05949
S1
0.05947
0.05946
S2
0.05942
0.05945
S3
0.0594
0.05942

Manta Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
2.20M
$9.75 M
$7.55 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.11 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.30 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.30 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Manta Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהMANTAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.06
2026-08-20-$0.04 M0.06
2026-08-19-$0.01 M0.06
2026-08-18-$0.05 M0.06
2026-08-17-$0.02 M0.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Manta Network

סחור ב Manta Network (MANTA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Manta Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMANTA
$0.0594
$0.0594$0.0594
-0.15%
1.02M (USDT)
/USDCMANTA
$0.05941
$0.05941$0.05941
-0.15%
915.30K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MANTA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MANTA
MANTA
USD
USD

1 MANTA = 0.05944 USD

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